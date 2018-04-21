Силуанов прокомментировал возможные санкции США на госдолг России

Вашингтон, 21 апреля. Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал последствия возможных санкций Вашингтона на госдолг России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, идея создания специального банка для этого случая не обсуждается.

«Мы не можем создавать на каждую операцию свой банк. Мы считаем, что все-таки это должны делать наши обычные банки, несмотря ни на что», — сказал глава финансового ведомства.

Он добавил, что ограничительные меры Соединенных Штатов на госдолг России негативно скажутся не только на российской экономике, но и на иностранных инвесторах.

Ранее Силуанов высказал мнение, что рубль переоценен. Об этом писал телеканал «360».