Лондон, 21 апреля. Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как сообщает газета Telegraph, представители властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российскими властями. По данным издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда считает, что подозреваемые уже вернулись в Россию.

Анонимный источник в следствии сообщил, что следователи опасаются сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым по «делу Скрипаля» из-за напряженных отношений между Великобританией и Россией.

Напомним, в начале марта Скрипалей в бессознательном состоянии обнаружили в британском Солсбери. По версии британских следователей, они якобы были отравлены веществом «Новичок», произведенным в РФ. Москва категорически опровергает свою причастность к нападению на Сергея и Юлию Скрипаль.

В пятницу в посольстве РФ в Лондоне сообщили, что в кровь дочери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля Юлии перед отбором проб могло было впрыснуто химическое вещество. Как сообщала «Газета.ру», в свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Великобритании планомерно уничтожают улики по делу об отравлении в Солсбери.