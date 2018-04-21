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Главы минфинов США и РФ обсудили Северную Корею, Украину и Сирию
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    Главы минфинов США и РФ обсудили Северную Корею, Украину и Сирию

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    Главы минфинов США и РФ обсудили Северную Корею, Украину и Сирию

    Вашингтон, 21 апреля. Министры финансов США и России Стивен Мнучин и Антон Силуанов провели переговоры на полях весенней встречи МВФ.

    Как сообщает пресс-служба Минфина США, Мнучин встретился с Силуановым «по просьбе министра в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ». Стороны обсудили «вопросы, связанные с Северной Кореей, Сирией и Украиной», сообщает RT. Детали беседы в Минфине не уточнили.

    Главы минфинов США и РФ обсудили Северную Корею, Украину и Сирию

    Ранее, сообщала «Газета.ру», Мнучин заявил, что считает новые санкции, введенные в отношении России, наиболее эффективными за все время. Он также подчеркнул, что в случае, если американская администрация пойдет на новые ограничения в отношении России, то она «не станет объявлять об этом всему миру».

    Автор: Олеся Волкова
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