Главы минфинов США и РФ обсудили Северную Корею, Украину и Сирию

Вашингтон, 21 апреля. Министры финансов США и России Стивен Мнучин и Антон Силуанов провели переговоры на полях весенней встречи МВФ.

Как сообщает пресс-служба Минфина США, Мнучин встретился с Силуановым «по просьбе министра в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ». Стороны обсудили «вопросы, связанные с Северной Кореей, Сирией и Украиной», сообщает RT. Детали беседы в Минфине не уточнили.

Ранее, сообщала «Газета.ру», Мнучин заявил, что считает новые санкции, введенные в отношении России, наиболее эффективными за все время. Он также подчеркнул, что в случае, если американская администрация пойдет на новые ограничения в отношении России, то она «не станет объявлять об этом всему миру».