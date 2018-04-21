Аксенов поддержал идею создания паромного сообщения между Крымом и Болгарией

Симферополь, 21 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею организации паромного сообщения между республикой и Болгарией. Соответствующее заявление он сделал в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

В ходе форума болгарский делегат отметил, что сейчас для поставок в Крым предприятиям его страны приходится преодолевать около трех тысяч километров. В связи с этим он выдвинул идею создания паромного сообщения между Крымом и Болгарией.

«Если болгарское правительство пойдёт навстречу, я буду с инициативой выходить на российское правительство, чтобы такое паромное сообщение установить», — цитирует Аксенова RT.

Ранее Сергей Аксенов высказался об идее президента Украины Петра Порошенко лишить украинского гражданства жителей Крыма, которые приобрели гражданство Российской Федерации.