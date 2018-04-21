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Аксенов поддержал идею создания паромного сообщения между Крымом и Болгарией
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    Аксенов поддержал идею создания паромного сообщения между Крымом и Болгарией

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    Аксенов поддержал идею создания паромного сообщения между Крымом и Болгарией

    Симферополь, 21 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею организации паромного сообщения между республикой и Болгарией. Соответствующее заявление он сделал в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

    В ходе форума болгарский делегат отметил, что сейчас для поставок в Крым предприятиям его страны приходится преодолевать около трех тысяч километров. В связи с этим он выдвинул идею создания паромного сообщения между Крымом и Болгарией.

    «Если болгарское правительство пойдёт навстречу, я буду с инициативой выходить на российское правительство, чтобы такое паромное сообщение установить», — цитирует Аксенова RT.

    Ранее Сергей Аксенов высказался об идее президента Украины Петра Порошенко лишить украинского гражданства жителей Крыма, которые приобрели гражданство Российской Федерации. 

    Автор: Сергей Свазовский
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