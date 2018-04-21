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Травмировавшая подростков дверь электрички в Подмосковье была испорчена вандалами
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    Травмировавшая подростков дверь электрички в Подмосковье была испорчена вандалами

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    Травмировавшая подростков дверь электрички в Подмосковье была испорчена вандалами

    Москва, 21 апреля. Возможной причиной происшествия с электричкой в Подмосковье, в результате чего пострадали трое подростков, может быть акт вандализма, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

    В субботу на платформе Томилино Казанского направления МЖД в Подмосковье три подростка получили травмы из-за оторвавшейся двери электрички.

    Как уточнили в МЖД, в настоящее время обстоятельства инцидента выясняют столичные железнодорожники совместно с полицией. 

    «В результате первичного осмотра установлено, что повреждение автоматической двери имеет признаки вандализма», — говорится в сообщении МЖД.

    При этом в организации добавили, что это не первый случай, когда двери выходят из строя из-за действий вандалов.

    Как сообщал «Телеканал 360», поврежденная дверь ударилась о платформу остановочного пункта Томилино во время торможения электропоезда, а затем и вовсе оторвалась от вагона. На станции электричку ожидали трое подростков, которые пострадали от удара дверью.

    Автор: Олеся Волкова
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