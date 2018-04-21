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Коллеги Avicii прокомментировали внезапную смерть музыканта
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    Коллеги Avicii прокомментировали внезапную смерть музыканта

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    Коллеги Avicii прокомментировали внезапную смерть музыканта

    Стокгольм, 21 апреля. Смерть известного шведского диджея 28-летнего Тима Берлинга, более известного под псевдонимом Avicii, застала врасплох многих его коллег. О своих чувствах музыканты рассказывают в социальных сетях.

    «Опустошающие новости об Avicii. Прекрасная душа, страстная и чрезвычайно талантливая… Мое сердце остается с его семьей. Да благословит тебя Бог, Тим», — написал известный продюсер Келвин Харрис.

    Свои соболезнования выразил и Роберт ван де Корпут, выступающий под псевдонимом Hardwell.

    «Благодарю за то, что ты изменил мир своей удивительной музыкой, и за то, что являлся таким вдохновением. Я буду скучать по тебе, брат, пока мы не встретимся снова»,  — написал диджей.

    В сою очередь, певица Рита Ора написала в Twitter, что она опустошена новостью о смерти Avicii.

    О внезапной смерти диджея Avicii сообщала накануне Газета.ru. Издание отмечает, что наиболее вероятной причиной смерти музыканта стал панкреатит.

    Автор: Сергей Свазовский
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