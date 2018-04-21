Штаб Трампа в ответ на иск «о сговоре с РФ» готов поднять вопрос о коррупции в Демпартии

Вашингтон, 21 апреля. Выборный штаб президента США Дональда Трампа, который продолжает работу и после президентских выборов 2016 года, в ответ на иск демократов заявил, что готов начать изучение засекреченных данных о коррупции в Демократической партии США.

В пятницу Национальный комитет Демократической партии подал гражданский иск в федеральном суде против штаба Трампа, WikiLeaks и российского правительства.

«Если этому иску будет дан ход, то штаб Трампа будет готов начать поиск и изучение засекреченных данных Национального комитета демократической партии США о настоящей коррупции, к которой они (демократы) прибегали, чтобы повлиять на результат президентских выборов 2016 года», — говорится в заявлении штаба.

Как сообщала «Газета.ру», в иске Демпартии утверждается, что штаб Трампа вступил в сговор с российским правительством с целью взлома компьютерных сетей демократов и дискредитации противницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. По мнению демократов, взлом был осуществлен подготовленными ГРУ хакерами, а также специалистами Wikileaks.

В штабе Трампа иск назвали последней отчаянной попыткой Демократической партии оспорить итоги выборов.