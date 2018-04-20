Штаб Трампа назвал иск Демпартии о «сговоре с РФ» отчаянной попыткой оспорить итоги выборов

Вашингтон, 20 апреля. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа назвал иск демократов о «сговоре Трампа с Россией» последней отчаянной попыткой оспорить итоги выборов.

В заявлении штаба Трампа сообщается, что 20 апреля Национальный комитет Демократической партии подал гражданский иск в федеральном суде против штаба Трампа, WikiLeaks и российского правительства.

В заявлении иск Демпартии назвали «последней отчаянной попыткой подтвердить необоснованные обвинения в сговоре с Россией со стороны почти что обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года».

«Этот гражданский иск полностью необоснован и будет отвергнут судом в должное время», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщала «Газета.ру», в иске Демпартии утверждается, что штаб Трампа вступил в сговор с российским правительством с целью взлома компьютерных сетей демократов и дискредитации противницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. По мнению демократов, взлом был осуществлен подготовленными ГРУ хакерами, а также специалистами Wikileaks.