Меню
Политика
Госдеп заявил о желании США поддерживать «открытый диалог» с Россией
Общество
Коллеги Avicii прокомментировали внезапную смерть музыканта
Следующая новость
Загрузка...

    Госдеп заявил о желании США поддерживать «открытый диалог» с Россией

    136

    Госдеп заявил о желании США поддерживать «открытый диалог» с Россией

    Вашингтон,  20 апреля. Соединенные Штаты стремятся к поддержанию открытого диалога с Россией. Такое заявление сделал заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон в беседе с российским послом в США Анатолием Антоновым.

    Шеннон уточнил, что Вашингтон, в частности, готов к обсуждению вопросов стратегической стабильности в мире.

    «Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон встретился 20 апреля с послом России в США Анатолием Антоновым для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес», — цитирует РИА Новости сообщение американского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Госдеп США назвал Россию и Китай «силами нестабильности». Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    811
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    5728
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    1766
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    2303