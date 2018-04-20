Госдеп заявил о желании США поддерживать «открытый диалог» с Россией
Вашингтон, 20 апреля. Соединенные Штаты стремятся к поддержанию открытого диалога с Россией. Такое заявление сделал заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон в беседе с российским послом в США Анатолием Антоновым.
Шеннон уточнил, что Вашингтон, в частности, готов к обсуждению вопросов стратегической стабильности в мире.
«Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон встретился 20 апреля с послом России в США Анатолием Антоновым для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес», — цитирует РИА Новости сообщение американского внешнеполитического ведомства.
Ранее Госдеп США назвал Россию и Китай «силами нестабильности». Об этом писала RT.