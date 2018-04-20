Меню
Экономика
Mercedes отзывает более 24 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности
Общество
Коллеги Avicii прокомментировали внезапную смерть музыканта
Следующая новость
Загрузка...

    Mercedes отзывает более 24 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности

    48

    Mercedes отзывает более 24 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности

    Москва, 20 апреля. Российский дилер Mercedes-Benz АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 24,763 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности водителя, которая может сработать из-за электростатического разряда, сообщает пресс-служба Росстандарта. 

    Отзыв касается моделей А-, В-, С-класса, а также CLA-, GLA-, GLC-класса, произведенных в 2014 — 2017 годах.

    «Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении Росстандарта.

    Владельцам подлежащих отзыву автомобилей Mercedes-Benz нужно будет пригнать автомобиль в ближайший дилерский центр. Автомобили проверят и, при необходимости, доработают рулевую колонку, сообщает «Телеканал 360»

    В Росстандарте заверили, что «все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев».

    Mercedes отзывает более 24 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности

    В начале апреля «Газета.ру» сообщала, что из России отзывают почти 87 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander из-за проблем с подушкой безопасности.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    811
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    5728
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    1766
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    2303