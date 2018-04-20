Mercedes отзывает более 24 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности

Москва, 20 апреля. Российский дилер Mercedes-Benz АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 24,763 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности водителя, которая может сработать из-за электростатического разряда, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыв касается моделей А-, В-, С-класса, а также CLA-, GLA-, GLC-класса, произведенных в 2014 — 2017 годах.

«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцам подлежащих отзыву автомобилей Mercedes-Benz нужно будет пригнать автомобиль в ближайший дилерский центр. Автомобили проверят и, при необходимости, доработают рулевую колонку, сообщает «Телеканал 360».

В Росстандарте заверили, что «все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев».

В начале апреля «Газета.ру» сообщала, что из России отзывают почти 87 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander из-за проблем с подушкой безопасности.