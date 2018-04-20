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Аксенов рассказал о проблемах в случае лишения крымчан гражданства Украины
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    Аксенов рассказал о проблемах в случае лишения крымчан гражданства Украины

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    Аксенов рассказал о проблемах в случае лишения крымчан гражданства Украины

    Симферополь, 20 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инициативу президент Украины Петра Порошенко лишить украинского гражданства жителей Крыма, которые приобрели гражданство РФ.

    По его словам, большинству жителей полуострова хватает одного российского паспорта. Аксенов добавил, что власти РФ никогда не настаивали на отказе крымчан от украинского гражданства, чтобы не создавать им дополнительных трудностей. Он также отметил, что если предложенный Порошенко законопроект будет принят, у жителей Крыма могут возникнуть некоторые затруднения.

    «Дело в том, что у них много родственников на Украине, у кого-то там осталось имущество. Власти Крыма никогда не настаивали на изъятии украинских паспортов, если не считать чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судебной системы и так далее», — цитирует ФБА «Экономика сегодня».

    Ранее Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о лишении гражданства крымчан. Об этом писал Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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