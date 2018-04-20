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Трамп разозлился на Флинна из-за запоздалого сообщения о звонке Путина
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    Трамп разозлился на Флинна из-за запоздалого сообщения о звонке Путина

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    Трамп разозлился на Флинна из-за запоздалого сообщения о звонке Путина

    Вашингтон, 20 апреля. Президент США Дональд Трамп не был вовремя проинформирован о звонке президента России Владимира Путина в январе 2017 года и выразил в этой связи недовольство Майклом Флинном.

    Как сообщает Associated Press, об инциденте стало известно из записки Джеймса Коми, занимавшего в тот период пост директора ФБР. Коми описал встречу с Трампом за обедом в Белом доме 28 января 2017 года. По его словам, Трамп пожаловался на то, что у Флинна отсутствовал здравый смысл, поскольку тот безотлагательно не уведомил его о звонке президента России после инаугурации.

    Документ в четверг был направлен в Конгресс США. При этом имя собеседника Трампа было вычеркнуто.

    В то время Флинн занимал пост помощника президента по национальной безопасности. На этой должности он проработал всего месяц.

    Ранее Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми разоблачителем и лжецом. Он также прокомментировал обнародованные мемуары Джеймса Коми, сообщал RT. Глава Белого дома назвал третьесортной книгу бывшего директора ФБР.

    Автор: Олеся Волкова
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