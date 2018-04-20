В работе Twitter произошел второй сбой за неделю

Москва, 20 апреля. В пятницу в работе сети микроблогов Twitter произошел сбой, сообщает служба поддержки сервиса.

В сообщении компании отмечается, что пользователи не могли отправлять твиты в течение 30 минут. На данный момент техподдержка «решила внутреннюю проблему».

Как сообщает RT, за эту неделю это уже второй сбой в работе Twitter. Во вторник из-за технических проблем пользователи не могли отправлять и просматривать твиты.

Earlier today, people were unable to send Tweets for about 30 minutes. We’ve resolved the internal issue and we’re sorry for the disruption. — Twitter Support (@TwitterSupport) April 20, 2018

В конце марта «Газета.ру» сообщала, что директор по информационной безопасности компании Twitter Майкл Коатс уходит со своего поста.