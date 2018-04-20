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    В работе Twitter произошел второй сбой за неделю

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    В работе Twitter произошел второй сбой за неделю

    Москва, 20 апреля. В пятницу в работе сети микроблогов Twitter произошел сбой, сообщает служба поддержки сервиса.

    В сообщении компании отмечается, что пользователи не могли отправлять твиты в течение 30 минут. На данный момент техподдержка «решила внутреннюю проблему».

    Как сообщает RT, за эту неделю это уже второй сбой в работе Twitter. Во вторник из-за технических проблем пользователи не могли отправлять и просматривать твиты.

    В конце марта «Газета.ру» сообщала, что директор по информационной безопасности компании Twitter Майкл Коатс уходит со своего поста. 

    Автор: Олеся Волкова
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