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«Диктаторские замашки»: Бальбек прокомментировал идею Порошенко лишить крымчан гражданства
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    «Диктаторские замашки»: Бальбек прокомментировал идею Порошенко лишить крымчан гражданства

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    «Диктаторские замашки»: Бальбек прокомментировал идею Порошенко лишить крымчан гражданства

    Симферополь, 20 апреля. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек подверг критике инициативу президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства жителей Крыма.

    «Затея Порошенко не так проста в исполнении, как ему кажется,  — лишить одним указом в одностороннем порядке гражданства 2 миллиона человек  — это по-настоящему диктаторские замашки, и у его западных кураторов может возникнуть «синдром правозащитников», — полагает Бальбек.

    Парламентарий добавил, что подобные действия Киева еще больше отталкивают жителей полуострова от Украины, — передает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект, который содержит предложение  лишать украинского гражданства тех жителей Крыма, которые приобрели гражданство России. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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