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Экс-советник Байдена приписал Штатам «четверть территории» Сирии
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    Экс-советник Байдена приписал Штатам «четверть территории» Сирии

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    Экс-советник Байдена приписал Штатам «четверть территории» Сирии

    Вашингтон, 20 апреля. США в настоящее время владеют одной четвертью территории Сирии, и для объединения страны необходимо согласие Вашингтона, заявил в ходе телефонного брифинга бывший советник экс-вице-президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Колин Кал.

    Кал обозначил ключевые интересы Вашингтона в Сирии. По его словам, это противодействие терроризму, недопущение использования оружия массового поражения и предотвращения межгосударственной войны. При этом он добавил, что сейчас не видит вариантов, чтобы отстранить от власти президента Сирии Башара Асада.

    Кал подчеркнул, что Соединенные Штаты владеют «примерно четвертью страны». При этом он добавил, что именно американские военные и поддерживаемые США Сирийские демократические силы «зачистили данные области — восточную и северную Сирию». 

    «Это значит, что согласие США необходимо для объединения Сирии», — цитирует слова Кала РИА Новости.

    Экс-советник Байдена приписал Штатам «четверть территории» Сирии

    Напомним, международная коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии фактически незаконно, без разрешения официальных властей. При этом Штаты открыто объявили, что ставят своей целью, в том числе, свержение Асада. Вашингтон поддерживает курдских боевиков, а также некоторые незаконные вооруженные формирования. 

    В пятницу, как сообщал RT, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что США используют химическую повестку только для того, чтобы свергнуть президента Асада, они на этом зациклились.

    Автор: Олеся Волкова
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