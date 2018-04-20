Силуанов прокомментировал колебания курса рубля

Москва, 20 апреля. Глава министерства финансов России Антон Силуанов прокомментировал колебания курса российского рубля. По его словам, очередные санкции против Москвы вызвали у инвесторов обеспокоенность. Но к настоящему моменту ситуация стабилизировалась.

«В первые дни инвесторы решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация постепенно выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился», — отметил глава финансового ведомства.

Силуанов ожидает, что российская валюта сможет вернуться к прежним значениям, если против отечественных компаний не будут приняты новые ограничительные меры.

RT добавляет, что большинство граждан России не подверглись паническим настроениям из-за падения рубля.