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Экономика
Силуанов прокомментировал колебания курса рубля
Экономика
Силуанов прокомментировал колебания курса рубля
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    Силуанов прокомментировал колебания курса рубля

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    Силуанов прокомментировал колебания курса рубля

    Москва, 20 апреля. Глава министерства финансов России Антон Силуанов прокомментировал колебания курса российского рубля. По его словам, очередные санкции против Москвы вызвали у инвесторов обеспокоенность. Но к настоящему моменту ситуация стабилизировалась.

    «В первые дни инвесторы решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация постепенно выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился», — отметил глава финансового ведомства.

    Силуанов ожидает, что российская валюта сможет вернуться к прежним значениям, если против отечественных компаний не будут приняты новые ограничительные меры.

    RT добавляет, что большинство граждан России не подверглись паническим настроениям из-за падения рубля.

    Автор: Сергей Свазовский
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