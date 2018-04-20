Сирия: российские саперы начали разминирование города Думейр в провинции Дамаск

Дамаск, 20 апреля. За минувшие сутки российские военные разминировали 12 домов и придомовых территорий в сирийском городе Думейр. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он также добавил, что перед началом работ по разминированию российский Центр по примирению враждующих сторон успешно провел операцию по выводу боевиков и членов их семей из города Думейр в провинции Дамаск.

«Через временно организованный российской стороной гуманитарный коридор выведено 389 боевиков и 1305 членов их семей», — сказал Евтушенко.

По его словам, боевики и их семьи в сопровождении сирийской службы безопасности на 30 автобусах были переправлены в населенный пункт Эль-Баб провинции Алеппо.