ЦПВС сообщил о выводе 1,7 тысяч боевиков с семьями из сирийского Думейра

Дамаск, 20 апреля. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил об успешно проведенной операции по выводу боевиков из сирийского Думейр. Сообщается, что благодаря усилиям ЦПВС и военной полиции город покинули 1,7 тыс. террористов и их родственников.

«Через временно организованный российской стороной гуманитарный коридор выведено 389 боевиков и 1 305 членов их семей. Все они на 30 автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР доставлены в населенный пункт Эль-Баб провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время город Думейр контролируется сирийской правительственной армией. Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии добились вывода боевиков из ряда районов, расположенных к югу от Дамаска. Соглашение предусматривает вывод террористов в район Аль-Бадия аш-Шаркия и в провинцию Идлиб.