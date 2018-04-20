Кадыров сообщил о гибели журналиста ЧГТРК «Грозный» в Сирии

Грозный, 20 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента ЧГТРК «Грозный» в столице Сирии, пообещав оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

«Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также каналу «Грозный» и всему творческому коллективу и сообщил, что семье журналиста будет оказана помощь и поддержка.

«Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова», — добавил Кадыров.

Ранее в пятницу сообщалось, что накануне боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Мухайям-Эль-Ярмук в Дамаске, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска. Погибло три и ранено сорок мирных жителей.