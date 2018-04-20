Меню
Новости Сирии
Кадыров сообщил о гибели журналиста ЧГТРК «Грозный» в Сирии
Экономика
Силуанов прокомментировал колебания курса рубля
Следующая новость
Загрузка...

    Кадыров сообщил о гибели журналиста ЧГТРК «Грозный» в Сирии

    51

    Кадыров сообщил о гибели журналиста ЧГТРК «Грозный» в Сирии

    Грозный, 20 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента ЧГТРК «Грозный» в столице Сирии, пообещав оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

    «Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

    Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также каналу «Грозный» и всему творческому коллективу и сообщил, что семье журналиста будет оказана помощь и поддержка. 

    «Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова», — добавил Кадыров.

    Ранее в пятницу сообщалось, что накануне боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Мухайям-Эль-Ярмук в Дамаске, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска. Погибло три и ранено сорок мирных жителей.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    177
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    5293
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    1630
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    2162