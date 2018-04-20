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Сирия: три человек погибли и 40 ранены при обстреле Дамаска боевиками
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    Сирия: три человек погибли и 40 ранены при обстреле Дамаска боевиками

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    Сирия: три человек погибли и 40 ранены при обстреле Дамаска боевиками

    Дамаск, 20 апреля. Три человека погибли и 40 ранены в ходе обстрела боевиками жилых кварталов столичного города Дамаск одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Девятнадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска. Погибло три и ранено сорок мирных жителей», — отметил глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он отметил, обстановка в пригороде Дамаска Восточная Гута остается стабильной, мирная жизнь восстанавливается. Евтушенко добавил, что в городе Дума продолжается разминирование жилых домов и объектов социально-экономической инфраструктуры.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и ООН едины в понимании безальтернативности политико-дипломатических методов урегулирования конфликта в Сирии. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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