Сирия: три человек погибли и 40 ранены при обстреле Дамаска боевиками

Дамаск, 20 апреля. Три человека погибли и 40 ранены в ходе обстрела боевиками жилых кварталов столичного города Дамаск одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Девятнадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска. Погибло три и ранено сорок мирных жителей», — отметил глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, обстановка в пригороде Дамаска Восточная Гута остается стабильной, мирная жизнь восстанавливается. Евтушенко добавил, что в городе Дума продолжается разминирование жилых домов и объектов социально-экономической инфраструктуры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и ООН едины в понимании безальтернативности политико-дипломатических методов урегулирования конфликта в Сирии. Об этом писала RT.