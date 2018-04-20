Сирия: более 60 тысяч мирных жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Дамаск, 20 апреля. Более 60 тысяч мирных жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, к настоящему моменту из пунктов временного размещения беженцев в Восточную Гуту вернулось 61 тысяча мирных жителей. Он также добавил, что за минувшие сутки в свои дома вернулись 187 мирных жителей провинции Хомс, а также 546 жителей в провинции Дейр-эз-Зор.

Кроме того, российские военные медики оказали медицинскую помощь 140 мирным жителям, в том числе 46 детям. Также российские военные оказали гуманитарная помощь мирным жителям населенных пунктов Мазлум и Кумхана в провинции Дейр-эз-Зор, передав 890 продовольственных наборов.