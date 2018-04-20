«Друзья Крыма» помогли смягчить санкции против РФ — Аксенов

Ялта, 20 апреля. Деятельность европейских политиков, входящих в ассоциацию «Друзья Крыма», во многом помогла смягчить антироссийские санкции. Об этом в пятницу заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Благодаря вашим усилиям во многом удается смягчить санкционный режим», — отметил он.

По словам Аксенова, депутаты Европарламента от Франции, Италии, Германии, которые посетили Крым, впоследствии выступали за отмену санкций против России и начало процесса восстановления отношений.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду принять законопроект, отменяющий украинское гражданство у всех крымчан, получивших российские паспорта. Представители крымской власти ответили, что отказ от украинского гражданства произошел 4 года назад, когда полуостров стал частью России.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.