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«Друзья Крыма» помогли смягчить санкции против РФ — Аксенов
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    «Друзья Крыма» помогли смягчить санкции против РФ — Аксенов

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    «Друзья Крыма» помогли смягчить санкции против РФ — Аксенов

    Ялта, 20 апреля. Деятельность европейских политиков, входящих в ассоциацию «Друзья Крыма», во многом помогла смягчить антироссийские санкции. Об этом в пятницу заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Благодаря вашим усилиям во многом удается смягчить санкционный режим», — отметил он.

    По словам Аксенова, депутаты Европарламента от Франции, Италии, Германии, которые посетили Крым, впоследствии выступали за отмену санкций против России и начало процесса восстановления отношений.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду принять законопроект, отменяющий украинское гражданство у всех крымчан, получивших российские паспорта. Представители крымской власти ответили, что отказ от украинского гражданства произошел 4 года назад, когда полуостров стал частью России.

    Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Антон Соколов
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