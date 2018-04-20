Правительство РФ создаст структуру для помощи попавшим под санкции компаниям

Москва, 20 апреля. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время правительство РФ создаст специальную структуру для помощи компаниям, которые попали под санкции.

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал Силуанов в комментарии РИА Новости.

По его словам, новая структура будет оказывать поддержку компаниям в виде предоставления ресурсов и денежных средств, а также в поиске дополнительных рынков для сбыта продукции.

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США расширило список санкций против России, добавив в него несколько бизнесменов и компаний. 15 апреля власти США заявили о готовности ввести новые ограничения в отношении российских компаний, сотрудничающих с властями Сирии.