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Правительство РФ создаст структуру для помощи попавшим под санкции компаниям
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    Правительство РФ создаст структуру для помощи попавшим под санкции компаниям

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    Правительство РФ создаст структуру для помощи попавшим под санкции компаниям

    Москва, 20 апреля. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время правительство РФ создаст специальную структуру для помощи компаниям, которые попали под санкции.

    «Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал Силуанов в комментарии РИА Новости.

    По его словам, новая структура будет оказывать поддержку компаниям в виде предоставления ресурсов и денежных средств, а также в поиске дополнительных рынков для сбыта продукции.

    Напомним, 6 апреля Министерство финансов США расширило список санкций против России, добавив в него несколько бизнесменов и компаний. 15 апреля власти США заявили о готовности ввести новые ограничения в отношении российских компаний, сотрудничающих с властями Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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