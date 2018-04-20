«Это все трагикомедия»: в Совфеде назвали пиар-ходом иск демократов США против России

Москва, 20 апреля. Решение Демократической партии США направить иск к России в связи с «вмешательством в выборы» является пиар-ходом американских политиков. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Должен заметить, что это была эффективная выдумка пиарщиков-демократов перевести стрелки на Москву и объяснить этим сначала рост популярности Трампа, а потом свое поражение. Но в целом, конечно, это все трагикомедия», — отметил он.

По словам сенатора, обращение американцев в суд — это еще и шанс проверить, как работают судьи в США. Климов подчеркнул, что данный иск может стать прецедентом, который Москва в дальнейшем сможет использовать в случае американского вмешательства во внутренние дела РФ, передает RT.

Ранее сообщалось, что американские демократы подали в суд на Россию, предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и портала Wikileaks, которые обвиняются во вмешательстве в выборы.

Отметим, что российские власти неоднократно отрицали свою причастность к хакерской атаке на почту Демпартии США в 2016 году и указывали на то, что все обвинения по «вмешательству» являются попыткой оппонентов Трампа пошатнуть его позиции.