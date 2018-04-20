Володин и Матвиенко подготовили законопроект о содержании тигров в квартире

Москва, 20 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подготовили законопроект, регулирующий содержание в квартирах опасных животных.

«В ближайшее время мы с Валентиной Ивановной Матвиенко внесем законопроект, который предполагает регламентацию вопросов, связанных с содержанием опасных животных в квартирах - от бойцовских собак до тигров», — сказал Володин.

По его словам, законопроект предполагает обязательную регистрацию опасных животных. Законопроект будет внесен в Госдуму во второй половине мая. В настоящее время неизвестно, успеют ли депутаты рассмотреть законопроект до окончания весенней сессии.