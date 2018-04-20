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Володин и Матвиенко подготовили законопроект о содержании тигров в квартире
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    Володин и Матвиенко подготовили законопроект о содержании тигров в квартире

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    Володин и Матвиенко подготовили законопроект о содержании тигров в квартире

    Москва, 20 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подготовили законопроект, регулирующий содержание в квартирах опасных животных.

    «В ближайшее время мы с Валентиной Ивановной Матвиенко внесем законопроект, который предполагает регламентацию вопросов, связанных с содержанием опасных животных в квартирах - от бойцовских собак до тигров», — сказал Володин.

    По его словам, законопроект предполагает обязательную регистрацию опасных животных. Законопроект будет внесен в Госдуму во второй половине мая. В настоящее время неизвестно, успеют ли депутаты рассмотреть законопроект до окончания весенней сессии.

    Автор: Алексей Громов
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