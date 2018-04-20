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Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы
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    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

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    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Москва, 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин обсудил укрепление партнерства и совместные проекты России и Кубы в ходе телефонного разговора с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем и главой кубинской компартии Раулем Кастро.

    Как сообщили в пресс-службе российского лидера, российский лидер подтвердил готовность содействовать руководству Кубы в социально-экономической модернизации страны. Также Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост и с Днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в своей работе. Диас-Канель в свою очередь выразил приверженность курсу на углубление связей с Россией.

    Стороны подтвердили настрой на реализацию двусторонних проектов, в том числе в области энергетики и транспортной инфраструктуры.

    «Владимир Путин также высказал искреннюю признательность Раулю Кастро за многолетнюю совместную работу и большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой», — говорится в сообщении.

    Автор: Катерина Михайлиди
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