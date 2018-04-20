Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

Москва, 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин обсудил укрепление партнерства и совместные проекты России и Кубы в ходе телефонного разговора с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем и главой кубинской компартии Раулем Кастро.

Как сообщили в пресс-службе российского лидера, российский лидер подтвердил готовность содействовать руководству Кубы в социально-экономической модернизации страны. Также Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост и с Днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в своей работе. Диас-Канель в свою очередь выразил приверженность курсу на углубление связей с Россией.

Стороны подтвердили настрой на реализацию двусторонних проектов, в том числе в области энергетики и транспортной инфраструктуры.