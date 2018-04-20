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Шведский ди-джей Avicii найден мертвым в Омане
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    Шведский ди-джей Avicii найден мертвым в Омане

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    Шведский ди-джей Avicii найден мертвым в Омане

    Стокгольм, 20 апреля. Шведский диджей Avicii (Тим Берглинг) скончался в возрасте 28 лет. Тело музыканта было обнаружено в столице Омана — Маскате. Причины смерти не уточняются.

    «С глубокой скорбью сообщаем о кончине  Тима Берглинга. Он был найден мертвым в Маскате,  в эту пятницу днем. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их покой. Никаких дальнейших заявлений не будет», ––  отметила официальный представитель Берглинга Диана Барон.

    Напомним, что Avicii прославился в 2010 году, когда выпустил композиции My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes включил Берглинга в десятку самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Его годовой доход составил 20 млн долларов.                                                   

    Автор: Антон Соколов
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