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Взятки не гладки: как Порошенко помог себе и «хорошему парню» Коле
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    Взятки не гладки: как Порошенко помог себе и «хорошему парню» Коле

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    Взятки не гладки: как Порошенко помог себе и «хорошему парню» Коле

    Знаменитый французский политик и дипломат Талейран заметил, что «предательство — это вопрос даты. Вовремя предать — это значит предвидеть». Украинский президент Порошенко как никто другой преуспел в искусстве предвидения. Начало «революции достоинства» застало его на должности министра экономики правительства «злочынной влады» (рус. – преступной власти).

    В этом свете казалось, что Петр Алексеевич не самый удачный кандидат на роль первого лица страны «победившего Майдана». А он все-таки подошел. Последние четыре года Порошенко крайне нелестно отзывается о своих бывших коллегах и покровителях по временам «кровавой тирании» Януковича.

    Но не только Порошенко способен предвидеть. Беглый олигарх Александр Онищенко вонзил нож прямо в спину президенту, обвинив того в коррупции.

    Народный депутат подкрепил свои слова аудиозаписями телефонных разговоров соответствующего содержания. Состоялась и проба пера. В своей книге «Петр Пятый» Онищенко поведал читателям, как от имени Порошенко передавал денежные средства на всякие не богоугодные дела. Один из самых скандальных эпизодов компромата — запись переговоров о судьбе Николая Злочевского, бывшего министра экологии правительства эпохи Януковича.

    В те времена Злочевский проявил отличную бизнес-хватку, не всегда следуя букве закона. После «революции достоинства» в отношении бизнесмена состряпали несколько уголовных дел. Но дела эти (как и многие другие им подобные) таинственно закрылись. Предъявленные Онищенко аудиоматериалы проливают свет на магию. За «скромное» вознаграждение президент великодушно простил «хорошего парня Колю».

    Наряду с главным ударом, книга содержит и разоблачения «по мелочи». Олигарх утверждает, что лично передавал деньги на подкуп народного депутата от Радикальной партии по поручению Петра Порошенко.

    Кроме того, если верить Онищенко, именно глава государства спонсировал акцию «беги, кролик, беги!» с целью дискредитации экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

    Было бы преувеличением утверждать, что «пленки Онищенко» произвели шокирующий эффект.

    «Собственно, сами пленки Онищенко не впечатлили. Ах ты ж новость, Порошенко, оказывается, вор и коррупционер. Ну надо же, а мы и не знали», — иронизирует журналист Юрий Ткачев.

    И все же прямые «вещдоки» преступлений президента нельзя назвать рядовым событием. Одно дело, когда Михаил Саакашвили ласково называет своего бывшего друга «барыгой».

    «Барыгу», как говорится, в карман не положишь и к делу не пришьешь. И совсем другое, когда общественности являют прямые доказательства получения президентом взятки.

    По мнению некоторых экспертов, обвинения беглого олигарха могут стоить президенту и его ближайшему окружению политической карьеры и свободы.

    «Против президента выдвинуты серьезные обвинения — такие дела не могут остаться незамеченными со стороны правосудия, общественности, журналистов: ни в Украине, ни за рубежом. Это — шок. Это — книга импичмента президента», — сказал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

    Лагерь президента выглядит растерянно. В неловкую ситуацию попал депутат от БПП Алексей Гончаренко, еще недавно утверждавший, что пленки Онищенко — вымысел. Мол, есть пленки — давай пленки!

    Ну держи, коль просил.

    Для справедливости следует заметить,что не только Гончаренко не верил в решимость Онищенко привести свои угрозы в исполнение.

    Ирина Луценко настойчиво отказалась от любых комментариев. Ближайшая соратница Порошенко повторяла как мантру слова «мы не комментриуем фейки».

    Между тем, сам возмутитель спокойствия выразил готовность передать пленки в распоряжение антикоррупционного бюро Украины.

    В НАБУ уже ответили олигарху взаимностью.

    Это обстоятельство заинтересовало опального украинского политика Елену Бондаренко.

    Очевидно, бывший регионал намекнула на благосклонное отношение Вашингтона к огласке опасных для Порошенко фактов.

    Одиозный политик Вадим Рабинович пустил стрелу в самого Онищенко. Мол, он «такой же коррупционер, как и сам Порошенко».

    Ну да. Лето не то, что зима. Человек не может существовать без пищи. И Волга впадает в Каспийское море. И депутат Онищенко, признавшийся в соучастии при даче и получении взяток от имени Порошенко — коррупционер.

    Автор: Сергей Свазовский
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