Взятки не гладки: как Порошенко помог себе и «хорошему парню» Коле

Знаменитый французский политик и дипломат Талейран заметил, что «предательство — это вопрос даты. Вовремя предать — это значит предвидеть». Украинский президент Порошенко как никто другой преуспел в искусстве предвидения. Начало «революции достоинства» застало его на должности министра экономики правительства «злочынной влады» (рус. – преступной власти).

Всем, кто обсуждает артистов. Напоминаю Порошенко был министр экономики Януковича и участвовал в подготовке харьковских соглашений !!!!!!! — GаSy???????? (@galinavo1) November 14, 2017

В этом свете казалось, что Петр Алексеевич не самый удачный кандидат на роль первого лица страны «победившего Майдана». А он все-таки подошел. Последние четыре года Порошенко крайне нелестно отзывается о своих бывших коллегах и покровителях по временам «кровавой тирании» Януковича.

Но не только Порошенко способен предвидеть. Беглый олигарх Александр Онищенко вонзил нож прямо в спину президенту, обвинив того в коррупции.

'Петр Пятый': Онищенко продемонстрировал свою книгу о персональной коррупции Порошенко. Видео – Экономика от Пророка https://t.co/XO9piQi0l1 — Kalynova Ukraine (@KalynovaUkraine) April 19, 2018

Народный депутат подкрепил свои слова аудиозаписями телефонных разговоров соответствующего содержания. Состоялась и проба пера. В своей книге «Петр Пятый» Онищенко поведал читателям, как от имени Порошенко передавал денежные средства на всякие не богоугодные дела. Один из самых скандальных эпизодов компромата — запись переговоров о судьбе Николая Злочевского, бывшего министра экологии правительства эпохи Януковича.

Как Петр Пятый по Злочевскому вопрос решал. https://t.co/0avw00Tlhc — Валерий Ветров (@valeriyvetrov) April 19, 2018

В те времена Злочевский проявил отличную бизнес-хватку, не всегда следуя букве закона. После «революции достоинства» в отношении бизнесмена состряпали несколько уголовных дел. Но дела эти (как и многие другие им подобные) таинственно закрылись. Предъявленные Онищенко аудиоматериалы проливают свет на магию. За «скромное» вознаграждение президент великодушно простил «хорошего парня Колю».

Порошенко - коррупционер, а Коля - хороший парень: соцсети перематывают «пленки Онищенко»https://t.co/Kec1MIjvG2 — Украина • РУ (@ukraina_ru) April 20, 2018

Наряду с главным ударом, книга содержит и разоблачения «по мелочи». Олигарх утверждает, что лично передавал деньги на подкуп народного депутата от Радикальной партии по поручению Петра Порошенко.

Миллион для Ляшко. Как Радикальная партия стала ручной оппозицией. Новые откровения Онищенко https://t.co/dX0bIBCTcE — GEORG (@patriot_of_Uk) April 20, 2018

Кроме того, если верить Онищенко, именно глава государства спонсировал акцию «беги, кролик, беги!» с целью дискредитации экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Беглый Александр Онищенко заявил, что оплатил бигборды “Беги кролик беги” по просьбе Петра Порошенко https://t.co/npaBAQ638y — Евгений Инфинити (@infinitek_ru) April 20, 2018

Было бы преувеличением утверждать, что «пленки Онищенко» произвели шокирующий эффект.

«Собственно, сами пленки Онищенко не впечатлили. Ах ты ж новость, Порошенко, оказывается, вор и коррупционер. Ну надо же, а мы и не знали», — иронизирует журналист Юрий Ткачев.

И все же прямые «вещдоки» преступлений президента нельзя назвать рядовым событием. Одно дело, когда Михаил Саакашвили ласково называет своего бывшего друга «барыгой».

«Барыга низкой пробы»: Саакашвили обещает добиться ареста Порошенко https://t.co/F74wXIpAQH — General (@General379) April 20, 2018

«Барыгу», как говорится, в карман не положишь и к делу не пришьешь. И совсем другое, когда общественности являют прямые доказательства получения президентом взятки.

хоть Онищенко и крайне мерзкий тип, но на подобные заявления необходимо что-то отвечать, так как молчание приведёт лишь к отрицательному результату. pic.twitter.com/vcxZWQzcEO — Фагот Коровьев (@Lucius_J_Brutus) April 20, 2018

По мнению некоторых экспертов, обвинения беглого олигарха могут стоить президенту и его ближайшему окружению политической карьеры и свободы.

«Против президента выдвинуты серьезные обвинения — такие дела не могут остаться незамеченными со стороны правосудия, общественности, журналистов: ни в Украине, ни за рубежом. Это — шок. Это — книга импичмента президента», — сказал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Лагерь президента выглядит растерянно. В неловкую ситуацию попал депутат от БПП Алексей Гончаренко, еще недавно утверждавший, что пленки Онищенко — вымысел. Мол, есть пленки — давай пленки!

"Есть пленки - давай пленки". Гончаренко заявил, что Порошенко на заседании БПП говорил об Онищенко https://t.co/ZtSrcNLiwz — Guillaume (@rituqylu) December 6, 2016

Ну держи, коль просил.

Для справедливости следует заметить,что не только Гончаренко не верил в решимость Онищенко привести свои угрозы в исполнение.

Ермолаев: Порошенко надеялся скандал с Онищенко купировать путем договорняковhttps://t.co/lW1v7paVax — Украина • РУ (@ukraina_ru) April 20, 2018

Ирина Луценко настойчиво отказалась от любых комментариев. Ближайшая соратница Порошенко повторяла как мантру слова «мы не комментриуем фейки».

Ирина Луценко отказалась комментировать «пленки» Онищенко • Портал Компромат https://t.co/1128ssDS5B — Портал «КОМПРОМАТ» (@kompromat1_info) April 20, 2018

Между тем, сам возмутитель спокойствия выразил готовность передать пленки в распоряжение антикоррупционного бюро Украины.

В НАБУ уже ответили олигарху взаимностью.

В НАБУ готовы изучить "пленки Онищенко", если увидят оригинал https://t.co/LiZH236K6r — СТРАНА.ua (@stranaua) April 20, 2018

Это обстоятельство заинтересовало опального украинского политика Елену Бондаренко.

Ну, что, граждане Украины?! Как вам новость: "Онищенко готов передать записи на экспертизу в НАБУ"?! Вас ничто не смутило?!

А ведь должно было!!!... https://t.co/BXVObMSZkq — Елена Бондаренко (@EABondarenko) April 20, 2018

Очевидно, бывший регионал намекнула на благосклонное отношение Вашингтона к огласке опасных для Порошенко фактов.

Одиозный политик Вадим Рабинович пустил стрелу в самого Онищенко. Мол, он «такой же коррупционер, как и сам Порошенко».

ОНИЩЕНКО КОРУПЦИОНЕР КАК И ПОРОШЕНКО - Вадим Рабинович: https://t.co/Op5y627QaU via — Политика Сегодня (@politikasegodny) April 20, 2018

Ну да. Лето не то, что зима. Человек не может существовать без пищи. И Волга впадает в Каспийское море. И депутат Онищенко, признавшийся в соучастии при даче и получении взяток от имени Порошенко — коррупционер.