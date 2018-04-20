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Сирия: выход боевиков из Думейра попал на видео
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    Сирия: выход боевиков из Думейра попал на видео

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    Сирия: выход боевиков из Думейра попал на видео

    Дамаск, 20 апреля. В Сети появилось видео выхода боевиков и членов их семей из города Думейр в провинции Дамаск. На кадрах с беспилотника можно увидеть автобусы с боевиками, покидающими пригород Дамаска.

    По данным сирийских СМИ, Думейр покинули около 1,5 тысячи боевиков «Джейш Аль-Ислам» и членов их семей. Боевики, покинувшие Думейр, будут переправлены на север провинции Алеппо. После ухода боевиков сирийские войска заняли город и приступили к разминированию улиц.

    Перед выходом из Думейра террористы передали сирийским правительственным силам тяжелое вооружение и боеприпасы.

     

    Автор: Алексей Громов
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