ДНР передала Амстердаму останки жертв крушения МН17 в Донбассе

Донецк, 20 апреля. Власти Донецкой народной республики передали Нидерландам останки жертв крушения МН17 в Донбассе. Об этом в пятницу заявил официальный представитель генеральной прокуратуры ДНР.

«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ оказывают содействие в вопросе передачи останков жертв авиакатастрофы. Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам-Куала-Лумпур, разбился летом на территории Донецкой области. Все, кто находился на борту (298 человек), погибли.

Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», однако кто выпустил ракету и по чьему приказу — неизвестно.