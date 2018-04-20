Оторвавшаяся дверь подмосковной электрички едва не убила троих подростков

Москва, 20 апреля. В Подмосковье трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери электрички. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, в одном из вагонов электрички во время движения оторвалась дверь. Когда состав приближался к станции Томилино, дверь зацепила нескольких подростков.

«Вследствие вылета двери она нанесла телесные повреждения трем несовершеннолетним, которые стояли на платформе», — говорится в сообщении.

Позднее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту травмирования троих подростков дверью электропоезда на платформе в Подмосковье.