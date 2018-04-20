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Оторвавшаяся дверь подмосковной электрички едва не убила троих подростков
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    Оторвавшаяся дверь подмосковной электрички едва не убила троих подростков

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    Оторвавшаяся дверь подмосковной электрички едва не убила троих подростков

    Москва, 20 апреля. В Подмосковье трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери электрички. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    По данным ведомства, в одном из вагонов электрички во время движения оторвалась дверь. Когда состав приближался к станции Томилино, дверь зацепила нескольких подростков.

    «Вследствие вылета двери она нанесла телесные повреждения трем несовершеннолетним, которые стояли на платформе», — говорится в сообщении.

    Позднее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту травмирования троих подростков дверью электропоезда на платформе в Подмосковье.

    Автор: Алексей Громов
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