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Минздрав РФ ответил на критику Володина о неэффективности импортозамещения лекарств
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    Минздрав РФ ответил на критику Володина о неэффективности импортозамещения лекарств

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    Минздрав РФ ответил на критику Володина о неэффективности импортозамещения лекарств

    Москва, 20 апреля. Министерство здравоохранения России ответило на претензии спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что ведомство неэффективно выполнило задачу по импортозамещению лекарств иностранного производства.

    Минздрав отметил, что не занимается вопросами импортозамещения лекарств.

    «По-видимому, произошла ошибка: импортозамещение лекарств, как и любое другое импортозамещение и развитие отечественного производства, не относится к полномочиям Минздрава России», — пояснила пресс-служба ведомства.

    Там подчеркнули, что за последние шесть лет в России было зарегистрировано свыше 2,5 тыс. отечественных лекарственных препаратов, которые полностью отвечают всем требованиям качества и безопасности. При этом доля российских лекарств выросла с 61% в 2012 году до 84% в 2018 году.

    Ранее Володин заявил, что Минздрав неэффективно выполнил программу импортозамещения лекарств, поскольку 68% рынка занимают иностранные лекарственные препараты.

     

    Автор: Антон Соколов
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