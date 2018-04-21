Эксперт призвал РФ ответить на активность USAID на Украине «наступательными действиями» у границ США

Влиятельная американская структура, деятельность которой запрещена на территории РФ — Агентство США по международному развитию (USAID) — активизировалась в последнее время на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Ответом на деятельность USAID у границ России должны быть наступательные действия «мягкой силой» на территориях, граничащих с США, считают эксперты.

Организация намерена выделить 65 миллионов долларов на «восстановление Донбасса», а фактически — на шаги, направленные на оккупацию Донецкой и Луганской народных республик Украиной.

«Работа будет вестись главным образом на территориях Донецкой и Луганской областей… — говорится в заявлении USAID. — Вместе с тем для достижения поставленных задач усилия будут прилагаться и в отношении близлежащих областей, а также на территории Украины в целом».

Начать планируется с выделения денег владельцам малого и среднего бизнеса, чему будет сопутствовать мощная PR-поддержка особо успешных грантополучателей.

В заявлении также затрагиваются возможные ситуации, в которых будет реализовываться «восстановление». В частности, речь идет о «захвате Донбасса украинскими войсками», «сохранении статус-кво», «замороженном конфликте» и «российском вторжении». Главной же заявленной целью американцев является передача территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева, то есть ликвидация их как суверенных политических субъектов.

«Перспектива работы агентства USAID на Донбассе, пусть и на территории подконтрольной Украине, не обещает ничего хорошего для республик, — заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. — Не случайно деятельность данного агентства запрещена на территории РФ еще с конца 2012 года».

По словам Пушилина, под видом поддержки торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, а также поддержки демократии USAID через распределение грантов влияет на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества.

А уж какое это влияние — можно убедиться на примере «оранжевой революции» на Украине, и позже, во время государственного переворота в Киеве. Роль USAID в этих процессах была одной из ключевых.

«Для республик это может быть серьезнее военных угроз со стороны Украины», — констатировал глава Народного совета ДНР.

Вместе с тем, по мнению собеседника ФАН, «у граждан ЛДНР уже выработался своеобразный иммунитет к подобным попыткам вмешиваться и влиять извне, со стороны Запада, и при грамотных действиях руководства республик возможные угрозы можно будет нейтрализовать».

Руководитель общественного объединения «Юг России», экс-глава Народного совета ДНР Андрей Пургин в интервью ФАН заявил, что в России есть пул аналитиков, прогнозистов, которые хорошо анализируют методы работы американцев, понимают, какой будет результат, но, к сожалению, нет технологов и специалистов — людей, которые могут работать с гражданским обществом, что называется, в поле.

«Новость об активизации USAID говорит о том, что США хотят взорвать изнутри, окончательно оторвать Донбасс – сначала тот, который контролирует Киев, а потом постепенно начинать проводить экспансию на территорию ДНР и ЛНР, а дальше — с планами на территорию РФ, — уверен глава «Юга России». — Даже этих 65 миллионов долларов хватит на несколько тысяч хороших специалистов, потенциал которых будет использован для того, чтобы втаскивать Донбасс в западную ментальную цивилизационную матрицу. Эти люди станут тараном Запада против нас, против России».

При этом Пургин подчеркнул, что находится сейчас в Донецке, в котором он родился и который никогда надолго не покидал.

Независимо от того, справятся ли с разрушительной стратегией USAID власти ДНР и ЛНР, а также Россия, против интересов которой в первую очередь и направлена угроза, очевидно, что это будет, даже при самом удачном варианте развития событий, так называемая «долбежка по хвостам».

Директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин убежден в необходимости наступательных действий в Мексике, и других территориях, граничащих с США.

«Мексика не является территорией, подконтрольной США. Мало того, они отделяются от нее великой американской стеной имени Трампа. Поэтому нам ничего не мешает начать работать с общественным мнением в Мексике, формируя пророссийские, антиамериканские настроения», — полагает Коровин.

Необходимо по аналогии, по тому алгоритму, который задают американские политтехнологи, начать работу в Мексике, считает эксперт. А затем заняться чем-то подобным в Канаде, потому что Канада также не подконтрольна США, она имеет свой суверенитет, свои подходы к мировым проблемам.

«Поэтому нам ничего не остается, кроме как начать действовать «мягкой силой» или сетевой агрессией в близлежащих к США странах», — говорит эксперт.

При этом, по мнению Коровина, США смогут противодействовать этому только таким же, сетевым, образом.

«То есть мы будем предлагать свои модели и системы ценностей, американцы — свои, а обычные люди будут выбирать, какую позицию принимать. Но это — открытая конкурентная борьба идеологий, мировоззрений, идей», — уточнил он.

Именно это и называется «сетевой войной», работой с социальными оффлайн-сетями для того, чтобы склонить массы на свою сторону и сделать их пособниками продвижения собственных стратегий.

Этим американцы занимаются во всем мире единолично и безраздельно, как и на постсоветском пространстве, не встречая никакого противодействия.

«Сегодня на наших глазах происходит стратегический перехват Армении через формирования общественного мнения в проамериканском антироссийском ключе, — говорит Коровин. — Там находятся 2500 американских дипломатов и несколько сотен американских НКО».

Эксперт обратил внимание на то, что, несмотря на явно направленный против российских интересов характер событий в Армении, «мы ни коим образом на это не отвечаем — ни в Армении, ни, тем более, в Мексике. Ассиметричной мерой было бы начало формирования пророссийских НКО в Мексике, Канаде, на Кубе, Гавайях».

«Тогда мы могли бы сбалансировать ситуацию и выровнять ее, придя к стратегическому равновесию и паритету», — подытожил член Изборского клуба.

В данном контексте обращает на себя внимание заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева на заседании межведомственной комиссии Совета по проблемам стратегического планирования. Бывший директор ФСБ выразил уверенность в необходимости повысить «наступательность внешней политики» России в ответ на агрессивную политику США.

«Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации», — отметил он, добавив, что сегодняшняя внешняя политика России и отстаивание ею национальных интересов США рассматривают как угрозу их безусловному доминированию в мире.

По мнению Патрушева, «необходим дальнейший поиск возможных областей сотрудничества с иностранными государствами, не исключая компромисс с теми, кто следует в фарватере США».