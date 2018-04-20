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Трампу удалось попасть в список  Forbes с помощью хитрости — СМИ
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    Трампу удалось попасть в список  Forbes с помощью хитрости — СМИ

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    Трампу удалось попасть в список  Forbes с помощью хитрости — СМИ

    Вашингтон, 20 апреля. Действующий президент США Дональд Трамп в 1984 году притворился собственным официальным представителем для того, чтобы оказаться в списке 400 самых богатых американцев по версии журнала Forbes. Об этом сообщил бывший журналист Forbes Джонатан Гринберг в интервью The Washington Post.

    По словам Гринберга, в 1984 году ему позвонил человек, который представился именем Джон Бэррон, назвавший себя официальным представителем Трампа из компании Trump Organization. Во время телефонного разговора Бэррон пытался убедить Гринберга в том, что Трамп на самом деле намного богаче, чем думают журналисты и окружающие.

    «Большинство активов Trump Organization принадлежат мистеру Трампу. Вы считаете, что Фреду Трампу (отцу Дональда Трампа — прим. ФАН) принадлежит половина компании... но я думаю, что сейчас вы можете считать владельцем компании Дональда Трампа», — сказал Бэррон в телефонном разговоре с журналистом.

    Бэррон также сообщил Гринбергу, что на тот момент Трампу-младшему принадлежало «более 90% активов компании».

    Недавно Гринберг услышал запись одного из интервью Трампа тех времен, после чего обнаружил, что голос Бэррона очень похож на голос Трампа. В качестве доказательства он приложил запись интервью. Позднее выяснилось, что Трамп неоднократно использовал имя Джон Бэррон в качестве псевдонима.

    Автор: Алексей Громов
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