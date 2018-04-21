Сирия, 21 апреля. Боевики понесли потери в военной технике в горах Восточного Каламуна в Дамаске. ВВС Ирака уничтожили военный объект ИГИЛовцев в Дейр-эз-Зоре. В Хомсе произошло покушение на одного из главарей «Ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА и ее союзникам к югу от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подняли флаг САР над городом Думейр северо-восточнее Дамаска; провели ответный обстрел позиций «Ан-Нусры»*** в северной части Хомса; ударили по объектам боевиков на севере Хамы.

«Исламское государство»1: понесло потери в живой силе и технике в боях с силами САР к югу от Дамаска.

«Джейш Тувар Аш-Шам»: потеряла оружие и военную технику в горах Восточного Каламуна в провинции Дамаск.

«Тахрир Аш-Шам»: обезвредила три СВУ на трассе Кафр Кармин — Аль-Атареб к западу от Алеппо; пережила покушение на одного из своих главарей на севере Хомса; нарушила временное перемирие в Растанском котле в Хомсе; организовала митинг в Идлибе; обстреляла города Аль-Фуа и Кефрая северо-восточнее Идлиба.

ВВС Ирака: ликвидировали убежище ИГ1 и 29 террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: направили новый конвой в Идлиб для укрепления наблюдательного пункта в городе Сарман.

Курды: завершили подготовку около ста новобранцев в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

В течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами «Исламского государства» к югу от Дамаска. В силу того, что ИГИЛовцев не устроили условия, предложенные властями САР, сирийские войска возобновили боевые действия на южных окраинах столицы под прикрытием ВКС РФ. Как передавал Twitter-канал (hosienmortadapressnew), САА удалось ликвидировать минометную позицию, а также одного из лидеров террористической группировки по прозвищу Абу Мухаммад Аль-Аднани. Вооруженные стычки отмечались в районах Аль-Кадам, Ат-Тадамун и Хаджар Аль-Асвад, а также у лагеря «Аль-Ярмук». Во второй половине дня стало известно, что часть ИГИЛовцев готова добровольно оставить занимаемые районы, однако остальные продолжили оказывать упорное сопротивление.

В районе Восточного Каламуна не прекращались столкновения Сирийской арабской армии (САА) с членами группировки «Джейш Тувар Аш-Шам». После окружения города Ар-Рухайба военнослужащие САР начали зачищать окрестные районы при поддержке сирийских военных самолетов. Правительственным силам удалось частично разрушить укрепления радикалов вблизи населенных пунктов Джеруд и Аль-Насирия. Кроме того, военнослужащие САА захватили как минимум четыре танка и военные пикапы джихадистов. Об этом сообщало новостное агентство Al Masdar News.

Мирное население города Дума поведало о зверствах боевиков во время оккупации населенного пункта. По словам жителей, гражданские лица постоянно испытывали нехватку в продовольствии и не могли беспрепятственно перемещаться. По данным военных источников AMN, любой мог быть взят под стражу.

Над городом Думейр наконец был поднят сирийский флаг, возвестивший о полном освобождении населенного пункта. Напомним, джихадисты «Армии Ислама»***** выехали в сторону провинции Алеппо в соответствии с условиями договоренности с правительством САР.

Провинция Алеппо

К западу от столицы провинции вновь обострилось противостояние между двумя группировками вооруженной оппозиции — «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Как передавал военный источник в социальной сети Twitter (todayinsyria), исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам», обезвредили три СВУ, заложенных на магистрали Кафр Кармин — Аль-Атареб. Местные активисты утверждали, что вина за попытку организации взрыва лежит на радикалах «Тахрир Сурии».

Между тем первая партия исламистов, покинувших населенный пункт Думейр на востоке Дамаска, прибыла в провинцию Алеппо и двинулась в направлении военного лагеря «Аш-Шамарин», передавал интернет-портал Emaan News Center.

Провинция Хомс

В северной части Хомса неизвестными было совершено покушение на одного из крупных лидеров формирования «Тахрир Аш-Шам» — полковника Ибрагима Бакара. На своей странице в социальной сети Twitter (NRVR11) военный источник передавал, что неизвестные заминировали порог дома террориста. О том, в каком состоянии находится Бакар, не сообщалось. Предполагается, что бомбу могли установить радикалы одной из конкурирующих с «Ан-Нусрой» группировок.

После провокационных ударов «Тахрир Аш-Шам» у недавно освобожденного города Аль-Хамарат на окраинах Растанского котла возобновились боестолкновения между правительственными подразделениями и радикалами вооруженной оппозиции. Перестрелки отмечались в районе населенного пункта Аль-Кунейтарат северо-восточнее Хомса, а также вблизи города Харб Нафса, расположенного в приграничном районе на юге Хамы. Об этом сообщало информагентство Emaan News Center.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки боевые вылеты недалеко от сирийско-иракской границы в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжили осуществлять иракские военные самолеты. Агентство новостей Al Masdar News сообщало о том, что в результате воздушной атаки ВВС Ирака было уничтожено здание, в котором находился пункт сбора боевиков «Исламского государства». Кроме того, были ликвидированы около 30 террористов ИГ. Как сообщалось ранее, Ирак скоординировал свои действия с общим центром по безопасности в составе России, Сирии и Ирана. Далее иракские ВВС намерены продолжить военные операции на территории Сирии, что может нанести серьезный урон так называемым «спящим ячейкам» ИГИЛ1, а также пресечь возможные вылазки ИГИЛовцев в районе сирийско-иракской границы.

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что на территорию Идлиба вошел новый военный конвой вооруженных сил Турции. По сведениям агентства новостей Emaan News Center, турецкие подразделения займутся укреплением наблюдательного пункта в городе Сарман. Напомним, Турция наряду с Россией и Ираном является одной из стран-гарантов соблюдения перемирия в регионе.

На юге провинции в городе Маарет Ан-Нуман прошел митинг боевиков «Ан-Нусры». Исламисты призывали все антиправительственные группировки совместно выступить против армии САР, передавал Twitter-канал (NRVR11).

К вечеру под огнем террористов «Тахрир Аш-Шам» вновь оказались мирные города Кефрая и Аль-Фуа с преимущественно шиитским населением, осаждаемые силами «Ан-Нусры» уже на протяжении шести лет. Все еще неизвестно, есть ли жертвы среди мирных граждан.

Провинция Ракка

В первой половине дня произошел еще один мощный взрыв в городе Ракка. Согласно данным военного источника в сети Twitter (QSD_Jabha), как минимум два мирных жителя погибли при детонации мины террористов «Исламского государства» в одном из центральных районов столицы региона. Информация о возможных пострадавших все еще уточняется. Таким образом, силы Демократической армии Сирии**** (SDF) до сих пор не завершили зачистку территорий Ракки от бомб и СВУ, оставленных боевиками ИГ еще во время оккупации данных территорий.

Недалеко от военного аэродрома в населенном пункте Ат-Табка была обнаружена общая могила. Как передавал Twitter-канал (freesyriach), тела 60 человек были направлены в военный госпиталь Алеппо для проведения процедуры опознания.

Во второй половине дня появилась информация о том, что в городе Аль-Джарния к курдским отрядам присоединились около ста новых солдат, завершивших курс подготовки на одной из тренировочных баз. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (QSD_Jabha). Некоторые местные активисты утверждают, что новобранцы были принудительно призваны на фронт, как не раз происходило ранее.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)