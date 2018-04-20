Турецкие депутаты назначили на 24 июня досрочные парламентские и президентские выборы

Анкара, 20 апреля. Парламент Турции в пятницу одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана перенести проведение президентских и парламентских выборов с 3 ноября 2019 года на 24 июня 2018 года. За инициативу турецкого лидера проголосовали 384 из 450 депутатов.

По словам самого Эрдогана, ускорить проведение выборов необходимо для того, чтобы Турция смогла быстрее перейти к президентской форме правления.

Напомним, что Эрдоган занимает пост президента республики с 28 августа 2014 года. После провалившейся попытки государственного переворота, которая была предпринята военной верхушкой Турции в июле 2016 года, Эрдоган взял курс на укрепление государственной власти и усиления роли президента в политической системе Турции. Это стало поводом для недовольства Евросоюза, который бессрочно заморозил рассмотрение вопроса о вступлении Турции в ЕС.