Сирия, 20 апреля. В результате боевого вылета ВВС Ирака в Дейр-эз-Зоре были уничтожены 29 ИГИЛовцев. САА обнаружила склад с оружием «Джейш Аль-Ислам»***** в городе Думейр северо-восточнее Дамаска. ИГИЛовцы утверждают, что уничтожили 35 боевиков ССА** в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад с оружием и боеприпасами «Джейш Аль-Ислам» в городе Думейр на северо-востоке от Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла как минимум пятерых боевиков во время нападения на САА в северной части Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что САА понесла потери в живой силе в боях с ИГ1 к югу от Дамаска; ударила по позициям САА на шоссе Саламия — Хомс.

«Исламское государство»1: заявило, что в боях на юго-западе провинции Даръа были уничтожены 35 боевиков ССА.

ВВС Ирака: ликвидировали 29 ИГИЛовцев во время боевого вылета в районе населенного пункта Аль-Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: заявили об открытии 57 школ в городе Ас-Сувар к северо-востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Syria 24 сообщает о том, что в городе Думейр, который полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) после эвакуации всех радикалов на север Алеппо, был обнаружен крупный склад с оружием и боеприпасами. Напомним, ранее данные территории находились в оккупации боевиков антиправительственной организации «Джейш Аль-Ислам».

Оппозиционный интернет-портал Emaan News Center сообщает о том, что в ходе вооруженных столкновений между боевиками «Исламского государства» и правительственными подразделениями к югу от столицы силы САР понесли потери в живой силе. Как утверждают исламисты, за последние два дня погибли более десяти бойцов проасадовских военизированных формирований. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают. Напротив, ранее сообщалось о том, что ИГИЛовцы не только лишились большого количества военной техники, но и потеряли одного из своих полевых командиров — Абу Мухаммада Аль-Аднани.

Провинция Латакия

Ранее сообщалось о внезапно разразившихся столкновениях на севере провинции Латакия. Стало известно, что боевики 2-й прибрежной дивизии Сирийской свободной армии (ССА) были замечены группой часовых недалеко от населенного пункта Нахшебба. Под ударами артиллерии Сирийской арабской армии (САА) исламисты отступили на исходные позиции. В ходе вооруженного противостояния обе стороны понесли потери в живой силе. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, по меньшей мере пятеро джихадистов было уничтожено. В свою очередь, правительственные подразделения потеряли четырех военнослужащих.

Провинция Хомс

Подконтрольный вооруженной оппозиции информационный портал Emaan News Center сообщает о том, что боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе магистрали, пролегающей между населенными пунктами Саламия и Хомс недалеко от границы с соседней провинцией Хама. Таким образом, исламисты продолжают нарушать режим прекращения огня, который был установлен сроком на три дня и вступил в силу накануне. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из солдат армии САР или местных жителей.

Провинция Дейр эз-Зор

Так называемый Гражданский совет Дейр-эз-Зора, связанный с подконтрольным Сирийским демократическим силам**** (SDF) Военным советом Дейр-эз-Зора, объявил об открытии 57 школ в населенном пункте Ас-Сувар. Как сообщает курдский военный источник в сети Twitter (QSD_Jabha), каждая школа может принять от 300 до 500 учащихся. Тем не менее в учебных заведениях не хватает необходимых учебников и парт. Местные активисты утверждают, что открытие школ было инициировано местными жителями, а в отсутствие материальной поддержки от контролирующих данные районы курдских отрядов и выступающих на их стороне Соединенных Штатов Америки, предоставить детям все необходимое не представляется возможным.

Между тем появилась информация об итогах боевого вылета иракских ВВС в окрестностях населенного пункта Аль-Хаджин. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате авиаударов иракских военных самолетов удалось уничтожить не только опорный пункт террористов «Исламского государства», но и 29 ИГИЛовцев, занимавшихся подпольной деятельностью. Напомним, иракская авиация проводит воздушные атаки на территории Сирии, имея на то соответствующее разрешение от законного сирийского правительства.

Провинция Даръа

Медиапорталы, подконтрольные группировке «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством», выпустили фотографии, на которых запечатлены интенсивные перестрелки между ИГИЛовцами и отрядами Сирийской свободной армии (ССА) в бассейне реки Ярмук на юго-западе Даръа. Напомним, данные события имели место накануне. Согласно уточненным данным источников «Халид ибн Аль-Валид», в результате вооруженного противостояния были уничтожены 35 боевиков «свободной армии», а не 21, как сообщалось ранее. Кроме того, не менее 42 исламистов получили ранения. Оппозиционные СМИ данные сведения пока не подтверждали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)