Советский космонавт Владимир Ляхов скончался на 77-м году жизни

Москва, 20 апреля. Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Ляхов скончался на 77-м году жизни, сообщает Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

«Владимира Ляхова всегда отличало умение находить оптимальные решения в сложных ситуациях, правильно строить взаимоотношения, как в экипаже, так и в подчиненных коллективах, а личное обаяние и открытость способствовали его популярности в стране и за рубежом», — говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что Ляхов относился к одному из первых поколений советских космонавтов. За свою карьеру он совершил три космических полета общей продолжительностью более 333 суток и осуществил три выхода в открытый космос, проведя в безвоздушном пространстве суммарно 7 часов 8 минут. Именно ему было поручено выполнить длительные космические полеты основных экспедиций к орбитальным станциям «Салют-6» и «Салют-7».