Меню
Весь мир
Сирия обнаружила громадный арсенал боевиков в Думе - видео ФАН
Общество
Стало известно место похорон Нины Дорошиной
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия обнаружила громадный арсенал боевиков в Думе - видео ФАН

    604

    Сирия обнаружила громадный арсенал боевиков в Думе - видео ФАН

    Дамаск, 22 апреля. Сирийские армейцы прочесывают город-спутник Дамаска Дума. В результате осмотра освобожденного города сирийские спецслужбы обнаружили огромный склад с оружием, боеприпасами и противогазами.

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал на выкладке запасов террористов. Содержимое схрона поражает: на складе боевиков огромное количество различных противотанковых средств: СПГ-9, СГ/СПГ-82, кустарные поделки, собранные, видимо, путем конверсионной разработки.

    Также внимание привлекает большое количество крупнокалиберных пулеметов и стволов к ним: становится ясно, как боевики собирали многочисленные полукустарные винтовки. Более того, встречаются даже поделки из стволов к ЗУ-23 – 23-мм зенитные орудия. Присутствуют и кустарные РПГ, собранные «на мотив» РПГ-7 и РПГ-2.

    19 Фото.
    19 Фотографий

    У боевиков «Джейш аль-Ислам» была налажена не только контрабанда, но и собственное производство. В моменты затиший и во время действия зон деэскалации боевики собирали оружие, шили форму и производили боеприпасы. Их «богатства», демонстрируемые теперь сирийскими спецслужбами могли бы обрушиться на головы сирийским военным и мирным жителям Дамаска, и только благодаря действиям ЦПВС с исламистами удалось договориться.

    Уезжая на автобусах в Джераблус, подконтрольный туркам, боевики сожгли львиную долю документации и улик, а также тяжелую технику. Однако некоторую часть всё же удается обнаружить: на найденном складе изобилуют противогазы, использовавшиеся боевиками для избегания урона от собственных химатак.

    Наибольшую ценность для сирийских спецслужб и их российских коллег представляет аппаратура для связи – у боевиков получилось собрать целую АТС. Возможно, где-то среди проводов и деталей найдутся какие-либо информационные носители с записью действий боевиков, которые помогут доказать их вину в бесчеловечных провокациях и обстрелах.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    3430
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    899
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2923
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    1192