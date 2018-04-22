Сирия обнаружила громадный арсенал боевиков в Думе - видео ФАН

Дамаск, 22 апреля. Сирийские армейцы прочесывают город-спутник Дамаска Дума. В результате осмотра освобожденного города сирийские спецслужбы обнаружили огромный склад с оружием, боеприпасами и противогазами.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал на выкладке запасов террористов. Содержимое схрона поражает: на складе боевиков огромное количество различных противотанковых средств: СПГ-9, СГ/СПГ-82, кустарные поделки, собранные, видимо, путем конверсионной разработки.

Также внимание привлекает большое количество крупнокалиберных пулеметов и стволов к ним: становится ясно, как боевики собирали многочисленные полукустарные винтовки. Более того, встречаются даже поделки из стволов к ЗУ-23 – 23-мм зенитные орудия. Присутствуют и кустарные РПГ, собранные «на мотив» РПГ-7 и РПГ-2.

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У боевиков «Джейш аль-Ислам» была налажена не только контрабанда, но и собственное производство. В моменты затиший и во время действия зон деэскалации боевики собирали оружие, шили форму и производили боеприпасы. Их «богатства», демонстрируемые теперь сирийскими спецслужбами могли бы обрушиться на головы сирийским военным и мирным жителям Дамаска, и только благодаря действиям ЦПВС с исламистами удалось договориться.

Уезжая на автобусах в Джераблус, подконтрольный туркам, боевики сожгли львиную долю документации и улик, а также тяжелую технику. Однако некоторую часть всё же удается обнаружить: на найденном складе изобилуют противогазы, использовавшиеся боевиками для избегания урона от собственных химатак.

Наибольшую ценность для сирийских спецслужб и их российских коллег представляет аппаратура для связи – у боевиков получилось собрать целую АТС. Возможно, где-то среди проводов и деталей найдутся какие-либо информационные носители с записью действий боевиков, которые помогут доказать их вину в бесчеловечных провокациях и обстрелах.