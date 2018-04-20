Эмбриону не наливать, или Как в Ленобласти решили переписать конституцию

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект, предусматривающий запрет беременным женщинам покупать и употреблять алкоголь и табак. Для магазинов, нарушивших запрет на продажу выпивки и курева будущим мамам, предусмотрены штрафы до миллиона рублей, а самих беременных за употребление алкоголя и табака Петров предлагает штрафовать на пять тысяч рублей. Интервью с депутатом Петровым читайте в материале Федерального агентства новостей. А чтобы выяснить, насколько законна и осуществима его инициатива, корреспондент ФАН обратился за разъяснением к кандидату юридических наук, доценту кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (МГМУ) Юлии Павловой.

«Если даже отрешиться от моральных оценок предложения депутата, должна сказать, что, когда я слышу нечто подобное, у меня возникает состояние дежавю, — отметила Юлия Павлова в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я понимаю, что каждый депутат оценивается по своей законодательной деятельности, но законодательная деятельность в отрыве от действующего федерального законодательства невозможна. Смысла в таких законодательных инициативах нет никакого, и каждый депутат это знает. Лично мне кажется, что это пустая трата времени или — скажу жестко — просто пиар. Потому что все мы прекрасно понимаем, что это, фактически, очередная попытка придания правового статуса эмбриону. Эти попытка уже были неоднократно и ни разу не увенчались успехом. Это попытка защиты прав еще не рожденного ребенка, а у нас в соответствии с конституцией человек приобретает правовой статус и права только с момента рождения».

Напомним, еще в 2012 году депутат Госдумы Виталий Милонов в бытность депутатом законодательного собрания Петербурга пытался инициировать принятие закона, уравнивающего права эмбриона и человека, чтобы можно было юридически приравнять аборт к убийству.

«Если обсуждать предложение Петрова о запрете продажи алкоголя и табака беременным с медицинской точки зрения, то самый большой вред от этого на ранних сроках, но на глаз это никак не определяется, — продолжила Юлия Павлова. — Что же получается, каждая женщина, когда покупает алкоголь, должна приносить справку о беременности или о ее отсутствии? Понятно, что это нежизнеспособно. А кроме того, повторю, это прежде всего противоречит конституции».

По мнению эксперта, законопроект предусматривает прямую дискриминацию огромной части населения — беременных женщин, что никак не согласуется с конституцией, в которой прописаны равные права для всех.

«Конечно, это прямая дискриминация женщин, ведь в нашем законодательстве любые ограничения на продажу табака и алкоголя связаны только с наступлением возраста дееспособности. Да и вообще любое ограничение может вводиться только федеральным законом. И этот федеральный закон не должен противоречить конституции. Поэтому тут цепь замкнулась. Так что, конечно, этот законопроект ни на каком уровне серьезно рассматриваться не будет», — подчеркнула Юлия Павлова.

Согласно законопроекту Владимира Петрова, должны быть введены штрафы до миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет. Если продавец сомневается в отсутствии у покупательницы беременности, он обязан потребовать соответствующий документ, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутат не исключает необходимости получения справки об отсутствии беременности за месяц до приобретения табака или алкоголя.

Также проект закона предусматривает штрафы для самих беременных за употребление табака, алкоголя и наркотиков в размере до пяти тысяч рублей, а нарушительниц предлагается ставить на профилактический учет.

В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

Напомним, Владимир Петров, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей, как поступить продавцу, если ему кажется, что женщина беременна, заявил:

«Предвосхищая ваш вопрос по поводу полных женщин, могу сказать: никто не возмущается, когда при продаже сигарет требуют паспорт. <…> Просто эти люди испытывают некоторые неудобства. Так и в случае с полными женщинами: испытает неудобство — не продадут ей сигареты, но ничего страшного не произойдет».