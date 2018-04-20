«Ну вот и Петро официально признал Крым российским»: соцсети одобрили идею Порошенко о гражданстве крымчан

Москва, 20 апреля. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде лишить крымчан украинского гражданства. Россияне поддержали данную идею, заявив, что украинский президент приблизил полуостров к РФ.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что своим предложением Порошенко фактически признал Крым частью России.

Порошенко предложил лишать гражданства Украины тех, кто получил гражданство России в Крыму.

Ну вот и Петро официально признал Крым российским — Во///дь™ (@subb_Zer0) April 20, 2018

Порошенко предложил лишить украинского гражданства жителей Крыма. Петя наконец признал Крым Российским, спасибо петя. — моряк (@Talant1953) April 20, 2018

Так этим Порошенко признал, что Крым не украинский! — Землянин (@_Earthman) April 20, 2018

«Порошенко так сильно хочет вернуть Крым на Украину, что предложил лишать крымчан украинского гражданства», — иронизирует пользователь Twitter.

Порошенко так сильно хочет вернуть Крым на Украину, что предложил лишать крымчан украинского гражданства. — Голос Мордора (@spacelordrock) April 20, 2018

Пользователи предложили Службе безопасности Украины обратить внимание на заявление Порошенко.

Иными словами Порошенко признал что Крым это не Украина? Алло, СБУ? — Эдуард Демьяненко (@edwaccounts) April 20, 2018

Некоторые крымчане заявили, что никогда не считали себя гражданами Украины, и доказывали что полуостров не является ее частью.

Никогда не считал себя гражданином так называемой "украины" и буду искренне благодарен если и Порошенко перестанет меня считать таковым. — Российский Крым (@utythfkfhvbb) April 20, 2018

Порошенко ещё ближе приблизил Крым к России. Предложив крымчан лишать украинского гражданства. Он только обрадовал самих крымчан, которые все 23 года доказывали Крым не Украина. — Станиславский (@stas_stanyslavs) April 20, 2018

Другие возмутились, что Порошенко лезет в дела другого государства.

Кто нибудь может ответить,

Причем здесь Украина ?

Что "оно" себе выдумал ?

Крым - Россия !

Крым ! Навсегда в Наших Сердцах !



Порошенко предложил лишить крымчан украинского гражданства: https://t.co/7hXAeJRMjx — Ольга Башкова (@2da3527cabfd4b8) April 20, 2018

«Давно пора, — считает Олег Славянин. — А то украинское гражданство им не дает служить в армии РФ, силовых структурах. Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта».

Давно пора. А то украинское гражданство им не дает служить в армии РФ, силовых структурах.

Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта pic.twitter.com/pdNwkm9imX — ОЛЕГ СЛАВЯНИН (@sFlxRHyvVNkMMEp) April 20, 2018



