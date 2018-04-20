«Ну вот и Петро официально признал Крым российским»: соцсети одобрили идею Порошенко о гражданстве крымчан
Москва, 20 апреля. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде лишить крымчан украинского гражданства. Россияне поддержали данную идею, заявив, что украинский президент приблизил полуостров к РФ.
Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что своим предложением Порошенко фактически признал Крым частью России.
Порошенко предложил лишать гражданства Украины тех, кто получил гражданство России в Крыму.— Во///дь™ (@subb_Zer0) April 20, 2018
Ну вот и Петро официально признал Крым российским
Порошенко предложил лишить украинского гражданства жителей Крыма. Петя наконец признал Крым Российским, спасибо петя.— моряк (@Talant1953) April 20, 2018
Так этим Порошенко признал, что Крым не украинский!— Землянин (@_Earthman) April 20, 2018
«Порошенко так сильно хочет вернуть Крым на Украину, что предложил лишать крымчан украинского гражданства», — иронизирует пользователь Twitter.
Порошенко так сильно хочет вернуть Крым на Украину, что предложил лишать крымчан украинского гражданства.— Голос Мордора (@spacelordrock) April 20, 2018
Пользователи предложили Службе безопасности Украины обратить внимание на заявление Порошенко.
Иными словами Порошенко признал что Крым это не Украина? Алло, СБУ?— Эдуард Демьяненко (@edwaccounts) April 20, 2018
Некоторые крымчане заявили, что никогда не считали себя гражданами Украины, и доказывали что полуостров не является ее частью.
Никогда не считал себя гражданином так называемой "украины" и буду искренне благодарен если и Порошенко перестанет меня считать таковым.— Российский Крым (@utythfkfhvbb) April 20, 2018
Порошенко ещё ближе приблизил Крым к России. Предложив крымчан лишать украинского гражданства. Он только обрадовал самих крымчан, которые все 23 года доказывали Крым не Украина.— Станиславский (@stas_stanyslavs) April 20, 2018
Другие возмутились, что Порошенко лезет в дела другого государства.
Кто нибудь может ответить,— Ольга Башкова (@2da3527cabfd4b8) April 20, 2018
Причем здесь Украина ?
Что "оно" себе выдумал ?
Крым - Россия !
Крым ! Навсегда в Наших Сердцах !
Порошенко предложил лишить крымчан украинского гражданства: https://t.co/7hXAeJRMjx
«Давно пора, — считает Олег Славянин. — А то украинское гражданство им не дает служить в армии РФ, силовых структурах. Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта».
Давно пора. А то украинское гражданство им не дает служить в армии РФ, силовых структурах.— ОЛЕГ СЛАВЯНИН (@sFlxRHyvVNkMMEp) April 20, 2018
Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта pic.twitter.com/pdNwkm9imX