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«Ну вот и Петро официально признал Крым российским»: соцсети одобрили идею Порошенко о гражданстве крымчан
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    «Ну вот и Петро официально признал Крым российским»: соцсети одобрили идею Порошенко о гражданстве крымчан

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    «Ну вот и Петро официально признал Крым российским»: соцсети одобрили идею Порошенко о гражданстве крымчан

    Москва, 20 апреля. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде лишить крымчан украинского гражданства. Россияне поддержали данную идею, заявив, что украинский президент приблизил полуостров к РФ.

    Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что своим предложением Порошенко фактически признал Крым частью России.

    «Порошенко так сильно хочет вернуть Крым на Украину, что предложил лишать крымчан украинского гражданства», — иронизирует пользователь Twitter.

     

    Пользователи предложили Службе безопасности Украины обратить внимание на заявление Порошенко.

    Некоторые крымчане заявили, что никогда не считали себя гражданами Украины, и доказывали что полуостров не является ее частью.

    Другие возмутились, что Порошенко лезет в дела другого государства.

    «Давно пора, — считает Олег Славянин. — А то украинское гражданство им не дает служить в армии РФ, силовых структурах.  Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта».


     

    Автор: Катерина Михайлиди
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