Сирия: появилось видео ударов САА по позициям боевиков ИГ на юге Дамаска

Дамаск, 20 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии начали наступательную операцию на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

Началу операции предшествовала мощная артподготовка, в ходе которой САА нанесли удары по укрепрайону террористов, который расположен в двух километрах от Дамаска. По данным агентства, сирийским войскам удалось уничтожить склады с боеприпасами и штаб боевиков.

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Накануне командование Вооруженных сил Сирии выдвинуло ультиматум боевикам ИГ с требованием покинуть южные районы провинции Дамаск, однако террористы отказались капитулировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.