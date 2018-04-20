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Сирия: появилось видео ударов САА по позициям боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: появилось видео ударов САА по позициям боевиков ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: появилось видео ударов САА по позициям боевиков ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 20 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии начали наступательную операцию на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

    Началу операции предшествовала мощная артподготовка, в ходе которой САА нанесли удары по укрепрайону террористов, который расположен в двух километрах от Дамаска. По данным агентства, сирийским войскам удалось уничтожить склады с боеприпасами и штаб боевиков.

    Накануне командование Вооруженных сил Сирии выдвинуло ультиматум боевикам ИГ с требованием  покинуть южные районы провинции Дамаск, однако террористы отказались капитулировать.                   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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