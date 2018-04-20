Вашингтон, 20 апреля. Президент США Дональд Трамп все еще надеется провести провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности США.

Трамп 20 марта подтвердил, что обсудил с Путиным проведение двусторонней встречи. Стороны рассматривают несколько возможных площадок, в том числе Белый дом.

«Желание провести встречу все еще имеется, поскольку президент верит, что более хорошие отношения с Россией — в наших общих интересах. У нас пока нечего объявить, но мы дадим вам знать, как только что-то будет (известно — ред.)», — заявил представитель Совета нацбезопасности РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакого обсуждения встреч лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации в Сирии не ведется.