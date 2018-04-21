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В Госдуме отреагировали на проблемы с визами США для «Аэрофлота»
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    В Госдуме отреагировали на проблемы с визами США для «Аэрофлота»

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    В Госдуме отреагировали на проблемы с визами для «Аэрофлота»

    Проблемы с американскими визами для экипажей «Аэрофлота» вынудят сотрудников авиакомпании трудиться в усиленном режиме. Об этом говорится в официальном сообщении главного авиаперевозчика страны, единственной авиакомпании в России, летающей в Соединенные Штаты. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила Федеральному агентству новостей, что сложности с американскими визами испытывают не только летные экипажи, но и спортсмены.

    «Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в министерства иностранных дел и транспорта, — говорится в официальном ответе авиакомпании на запрос Федерального агентства новостей. — На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев».

    В «Аэрофлоте» добавили, что «вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок».

    В МИД России серьезно озабочены данной ситуацией и с недоумением воспринимают продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам РФ американских виз «нехваткой персонала» в консульских учреждениях.

    «Положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее, — отметили во внешнеполитическом ведомстве. — Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно».

    В Госдуме отреагировали на проблемы с визами для «Аэрофлота»

    Депутат Госдумы, член комитета по международным делам, знаменитая в прошлом конькобежка Светлана Журова рассказала ФАН, что с подобными трудностями сталкиваются не только сотрудники «Аэрофлота».

    «Это, к сожалению, имеет отношение и к спортсменам, — свидетельствует олимпийская чемпионка 2006 года. — Мы в свое время знали, что визу можно получить стандартно за две недели, максимум за месяц. Сейчас же всем надо понимать, что у нас наступили новые реалии, новые взаимоотношения. Теперь на это будет требоваться огромное количество времени. Значит придется заранее планировать поездку. Может, за полгода, а то и за год. И американцам без разницы, кто это — экипаж авиакомпании или спортсмены, или кто-то еще».

    Федеральное агентство новостей отправило запрос в посольство США в РФ и получило комментарий от его пресс-секретаря Андреа Калан.

    «Утверждения о том, что члены экипажей компании «Аэрофлот» якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны, — заявила она. — Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России. И довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным».

    Калан добавила, что члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в посольства и консульства в других странах мира.

    В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) комментировать ситуацию отказались, сославшись на запрет руководства европейского центра организации, который располагается в Женеве (Швейцария).

    Ранее член Совета Федерации Константин Косачев предположил, что таким образом «американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка двусторонних авиаперевозок».

    Автор: Марат Лашкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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