В Госдуме отреагировали на проблемы с визами США для «Аэрофлота»

Проблемы с американскими визами для экипажей «Аэрофлота» вынудят сотрудников авиакомпании трудиться в усиленном режиме. Об этом говорится в официальном сообщении главного авиаперевозчика страны, единственной авиакомпании в России, летающей в Соединенные Штаты. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила Федеральному агентству новостей, что сложности с американскими визами испытывают не только летные экипажи, но и спортсмены.

«Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в министерства иностранных дел и транспорта, — говорится в официальном ответе авиакомпании на запрос Федерального агентства новостей. — На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев».

В «Аэрофлоте» добавили, что «вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок».

В МИД России серьезно озабочены данной ситуацией и с недоумением воспринимают продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам РФ американских виз «нехваткой персонала» в консульских учреждениях.

«Положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее, — отметили во внешнеполитическом ведомстве. — Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно».

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам, знаменитая в прошлом конькобежка Светлана Журова рассказала ФАН, что с подобными трудностями сталкиваются не только сотрудники «Аэрофлота».

«Это, к сожалению, имеет отношение и к спортсменам, — свидетельствует олимпийская чемпионка 2006 года. — Мы в свое время знали, что визу можно получить стандартно за две недели, максимум за месяц. Сейчас же всем надо понимать, что у нас наступили новые реалии, новые взаимоотношения. Теперь на это будет требоваться огромное количество времени. Значит придется заранее планировать поездку. Может, за полгода, а то и за год. И американцам без разницы, кто это — экипаж авиакомпании или спортсмены, или кто-то еще».

Федеральное агентство новостей отправило запрос в посольство США в РФ и получило комментарий от его пресс-секретаря Андреа Калан.

«Утверждения о том, что члены экипажей компании «Аэрофлот» якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны, — заявила она. — Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России. И довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным».

Калан добавила, что члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в посольства и консульства в других странах мира.

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) комментировать ситуацию отказались, сославшись на запрет руководства европейского центра организации, который располагается в Женеве (Швейцария).

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев предположил, что таким образом «американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка двусторонних авиаперевозок».