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« Бабушка жжет!»: политолог отреагировал на иск американских демократов против РФ
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    « Бабушка жжет!»: политолог отреагировал на иск американских демократов против РФ

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    «Остается аплодировать стоя»: эксперт назвал «псевдоюридической причудой» иск американских демократов против России

    На правительство России, компанию WikiLeaks и предвыборную команду нынешнего президента США Дональда Трампа подал в суд Манхэттена национальный комитет демократической партии США. Составлен многомиллионный иск. Об этом сообщает агентство Reuters. 

    Демократы уверены: во время президентских выборов 2016 года Трамп и сотрудники его избирательного штаба сговорились с российскими спецслужбами и властями, чтобы собрать компромат на Хиллари Клинтон. По мнению ее сторонников, «помочь» Трампу стать президентом Россия могла, поручив хакерам взломать компьютеры членов демократической партии и обнародовать добытые сведения. По словам генерального директора центра политической информации Алексея Мухина, такие «причудливые» обвинения России только на руку.

    «Я бы сказал, бабушка жжет! А если серьезно, Хиллари Клинтон и ее  команда, на мой взгляд, хотят хоть как-то оправдаться перед избирателями, — говорит Мухин в интервью Федеральному агентству новостей. — Якобы, выборы прошли нечестно, и у них есть решение суда. На мой взгляд, здесь мы имеем дело с причудами американской псевдоюридической мысли. Понятно, что политическая картина мира от действий демократов не изменится, но России остается только аплодировать стоя, глядя на это все. И безусловно, обвинения в том, что мы вмешались в избирательную гонку в США и выбрали Трампа, усиливают наши позиции геополитически. В любом случае, будем пристально наблюдать за ситуацией, но поаплодировать точно стоит!».

    Как сообщалось, в иске, который подали американские демократы, говорится о том, что их кандидат Хиллари Клинтон проиграла выборы Дональду Трампу из-за вмешательства России. 

    «В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из демократической партии»,  — значится  в документе.

    В свою очередь американские СМИ приводят слова председателя национального комитета демократической партии США Томаса Переса:

    «В ходе президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли согласных (на сотрудничество) и активных партнеров в числе работающих на кампанию Дональда Трампа».

    «Остается аплодировать стоя»: эксперт назвал «псевдоюридической причудой» иск американских демократов против России

     

    Как утверждают демократы, сведения с их компьютеров действительно были украдены и распространены. И это, на их взгляд, сильно повлияло на результаты выборов.

    Сейчас дело о возможном вмешательстве российских властей и спецслужб в предвыборную борьбу за пост президента Соединенных Штатов  расследует специальный прокурор США Роберт Мюллер. Ему также предстоит выяснить, были ли связаны сторонники и помощники Трампа с Москвой. Российская сторона все обвинения в свой адрес отрицает.

    Автор: Алина Чемерис
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