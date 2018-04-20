« Бабушка жжет!»: политолог отреагировал на иск американских демократов против РФ

На правительство России, компанию WikiLeaks и предвыборную команду нынешнего президента США Дональда Трампа подал в суд Манхэттена национальный комитет демократической партии США. Составлен многомиллионный иск. Об этом сообщает агентство Reuters.

Демократы уверены: во время президентских выборов 2016 года Трамп и сотрудники его избирательного штаба сговорились с российскими спецслужбами и властями, чтобы собрать компромат на Хиллари Клинтон. По мнению ее сторонников, «помочь» Трампу стать президентом Россия могла, поручив хакерам взломать компьютеры членов демократической партии и обнародовать добытые сведения. По словам генерального директора центра политической информации Алексея Мухина, такие «причудливые» обвинения России только на руку.

«Я бы сказал, бабушка жжет! А если серьезно, Хиллари Клинтон и ее команда, на мой взгляд, хотят хоть как-то оправдаться перед избирателями, — говорит Мухин в интервью Федеральному агентству новостей. — Якобы, выборы прошли нечестно, и у них есть решение суда. На мой взгляд, здесь мы имеем дело с причудами американской псевдоюридической мысли. Понятно, что политическая картина мира от действий демократов не изменится, но России остается только аплодировать стоя, глядя на это все. И безусловно, обвинения в том, что мы вмешались в избирательную гонку в США и выбрали Трампа, усиливают наши позиции геополитически. В любом случае, будем пристально наблюдать за ситуацией, но поаплодировать точно стоит!».

Как сообщалось, в иске, который подали американские демократы, говорится о том, что их кандидат Хиллари Клинтон проиграла выборы Дональду Трампу из-за вмешательства России.

«В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из демократической партии», — значится в документе.

В свою очередь американские СМИ приводят слова председателя национального комитета демократической партии США Томаса Переса:

«В ходе президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли согласных (на сотрудничество) и активных партнеров в числе работающих на кампанию Дональда Трампа».

Как утверждают демократы, сведения с их компьютеров действительно были украдены и распространены. И это, на их взгляд, сильно повлияло на результаты выборов.

Сейчас дело о возможном вмешательстве российских властей и спецслужб в предвыборную борьбу за пост президента Соединенных Штатов расследует специальный прокурор США Роберт Мюллер. Ему также предстоит выяснить, были ли связаны сторонники и помощники Трампа с Москвой. Российская сторона все обвинения в свой адрес отрицает.