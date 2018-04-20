Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере информации

Москва, 20 апреля. В МИД РФ сообщили о прекращении действия соглашения между правительствами России и Украины о сотрудничестве в сфере информации. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«20 апреля 2018 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что соглашение в сфере телевидения и радиовещания предусматривало создание условий для свободного и взаимного распространения информации с целью углубления знаний о жизни народов и государств. В договоре оговаривалось взаимодействие между информационными агентствами, печатными СМИ Украины и России, а также помощь журналистам для создания необходимых условий их работы.