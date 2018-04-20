Меню
Политика
В Крыму сравнили с жирафом Порошенко, предложившего лишать жителей полуострова гражданства
Происшествия
Оторвавшаяся дверь подмосковной электрички едва не убила троих подростков
Следующая новость
Загрузка...

    В Крыму сравнили с жирафом Порошенко, предложившего лишать жителей полуострова гражданства

    91

    В Крыму сравнили с жирафом Порошенко, предложившего лишать жителей полуострова гражданства

    Ялта, 20 апреля. Президент Украины Петр Порошенко несколько опоздал с идеей лишить крымчан украинского гражданства. Об этом в пятницу заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

    Он напомнил, что жители Крыма сами отказались от украинского гражданства четыре года назад, когда приняли решение присоединиться к России.

    «Это все запоздалая реакция, об этом нужно было говорить еще четыре года назад, с момента воссоединения Крыма с Россией. Но осознание действительности доходит до них с запозданием, как до жирафа», — рассказал парламентарий агентству РИА Новости.

    Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Верховной раде с призывом лишить украинского гражданства всех жителей крымского полуострова, которые согласились получить российский паспорт.

    Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    4599
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    1428
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1915
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    488