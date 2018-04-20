В Крыму сравнили с жирафом Порошенко, предложившего лишать жителей полуострова гражданства

Ялта, 20 апреля. Президент Украины Петр Порошенко несколько опоздал с идеей лишить крымчан украинского гражданства. Об этом в пятницу заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Он напомнил, что жители Крыма сами отказались от украинского гражданства четыре года назад, когда приняли решение присоединиться к России.

«Это все запоздалая реакция, об этом нужно было говорить еще четыре года назад, с момента воссоединения Крыма с Россией. Но осознание действительности доходит до них с запозданием, как до жирафа», — рассказал парламентарий агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Верховной раде с призывом лишить украинского гражданства всех жителей крымского полуострова, которые согласились получить российский паспорт.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.