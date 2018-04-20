«Зациклились на Асаде»: постпред РФ заявил, что США пытаются загнать правительство Сирии в угол

Москва, 20 апреля. Власти США по-прежнему пытаются свергнуть президента Сирии Башара Асада, используя химическую повестку в качестве предлога. Об этом в пятницу заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

«Зациклились на свержении Асада, его правительства. Их ничего другое не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог. Все, что они здесь предлагают в Гааге, имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима», — отметил он, выступая в передаче «Итоги недели» на НТВ.

По словам дипломата, параллельно Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Россию, которая поддерживают легитимную власти в Сирии.

Напомним, что постановочный видеоролик организации «Белые каски» про «химатаку» в сирийской Думе стал поводом для массированного ракетного удара США, Великобритании и Франции по объектам сирийской армии. Российские власти назвали действия западной тройки актом агрессии против суверенного государства.