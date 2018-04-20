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«Один процент был, что проскочим»: моряки «Норда» рассказали, как они вырвались с Украины
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    «Один процент был, что проскочим»: моряки «Норда» рассказали, как они вырвались с Украины

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    «Один процент был, что проскочим»: моряки «Норда» рассказали, как они вырвались с Украины

    Москва, 20 апреля. Двое членов экипажа задержанного на Украине рыболовного сейнера «Норд» практикант Дмитрий Таразанов и кок Ирина Оборина рассказали, как им удалось вырваться с территории Украины.

    Моряки были освобождены украинскими властями и получили загранпаспорта в российском посольстве, однако оба до последнего ждали, что в аэропорту «Жуляны», откуда вылетал их самолет Киев — Минск, они вновь будут задержаны пограничниками.  

    «Один процент был на то, что мы проскочим, я не знаю, как у нас получилось. Мы ехали с мыслью, что вернемся обратно на территорию Украины», — вспоминает Таразанов.

    По словам Обориной, когда они регистрировались на рейс, их паспорта забрал сотрудник пограничной службы, который очень долго изучал документы в соседней комнате. На помощь россиян пришел их адвокат, который несколько раз заходил к проверяющему, чтобы выяснить, в чем дело. Однако в конечном итоге членам экипажа «Норда» дали разрешение покинуть страну, пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, что ранее Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовный сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму. Экипаж судна заподозрили в нарушении государственной границы. Российские правоохранительные органы в ответ возбудили дело о захвате корабля.

     

    Автор: Антон Соколов
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