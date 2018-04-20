Россию не устраивает информация «из вторых рук» в докладах ООН по Сирии — Лавров

Лавров, 20 апреля. Российские власти призвали ООН увеличить число собственных сотрудников в Сирии, чтобы не получать информацию «из вторых рук». Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, на сегодняшний день ООН черпает информацию из сомнительных источников — докладов правозащитных организаций, финансируемых странами, которые враждебно настроены по отношению к официальному Дамаску.

«Вопрос о наращивании ооновского присутствия в Сирии заслуживает внимания. Нас не может устраивать ситуация, когда ооновские структуры в своих докладах, основываются на сведениях, почерпнутых из чужих, не источников в Сирии», — отметил Лавров на пресс-конференции со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

Напомним, что ранее организация «Белые каски», которая, по некоторым данным, финансируется США, обнародовала сведения о «химатаке», якобы совершенной в сирийской Думе. В качестве доказательства «каски» предоставили видеоролик, который, как потом выяснилось, был постановочным от начала до конца. Тем не менее бездоказательное заявление стало поводом для военной агрессии США, Франции и Великобритании против армии САР.